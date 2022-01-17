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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Связка NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и Intel Core i9-12900K обновила мировой рекорд 3DMark2001 SE
Процессор использовал жидкий азот, видеокарта почти не разгонялась.
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Многие предыдущие рекорды 3DMark2001 SE были установлены с использованием видеокарты GeForce GTX 980 Ti, и новейший не стал исключением – с той лишь особенностью, что в паре с видеокартой работал современный процессор Intel Core i9-12900K. При помощи жидкого азота его частота была повышена до 7097 МГц, активность сохраняли четыре ядра и четыре потока.

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Источник изображения: HWBot, TeamAU

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Видеокарте GeForce GTX 980 Ti потребовался водоблок, чтобы работать на частотах 1291/1392/8004 МГц, хотя очевидно, что её вклад в общий результат был не таким весомым. Полученные в тесте 248 974 балла позволяют данному результату считаться лучшим в абсолютном рейтинге 3DMark2001 SE.

#nvidia #экстремальный разгон #geforce gtx 980 ti #3dmark2001 se
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