Многие предыдущие рекорды 3DMark2001 SE были установлены с использованием видеокарты GeForce GTX 980 Ti, и новейший не стал исключением – с той лишь особенностью, что в паре с видеокартой работал современный процессор Intel Core i9-12900K. При помощи жидкого азота его частота была повышена до 7097 МГц, активность сохраняли четыре ядра и четыре потока.
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Видеокарте GeForce GTX 980 Ti потребовался водоблок, чтобы работать на частотах 1291/1392/8004 МГц, хотя очевидно, что её вклад в общий результат был не таким весомым. Полученные в тесте 248 974 балла позволяют данному результату считаться лучшим в абсолютном рейтинге 3DMark2001 SE.