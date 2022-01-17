Габариты тоже не позволяют считать видеокарту заурядной.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ещё 13 января на просторах Twitter один из энтузиастов опубликовал снимок экрана с описанием характеристик видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Ti Suprim X, а внимание представителей WCCFTech данная публикация привлекла только сейчас. В арсенале изделий MSI должна появиться видеокарта, обладающая весьма внушительными характеристиками.

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Источник изображения: Twitter, @wxnod

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Впечатляют как размеры новинки (336 х 140 х 61 мм при массе 1905 г), так и требования к подсистеме питания. К блоку питания она подключается посредством трёх восьмиконтактных разъёмов, а его рекомендованная мощность достигает 1000 Вт. Заявленный уровень энергопотребления – 480 Вт. Профили предусматривают работу GeForce RTX 3090 Ti на частоте графического процессора до 1900 МГц включительно. Частота памяти типа GDDR6X общим объёмом 24 Гбайт стандартная – 21 ГГц QDR. Видеокарта способна предложить 10752 ядер CUDA и поддерживает интерфейс PCI Express 4.0.