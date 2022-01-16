В четвёртом квартале 2020 года компоненты для смартфонов определяли 51% выручки TSMC, к четвёртому кварталу 2021 года этот показатель снизился до 44%, а всего по итогам года выручка в этом сегменте выросла на умеренные 8%. На отчётной конференции TSMC данная динамика вполне предсказуемо вызвала вопрос аналитиков о замедлении темпов роста профильной выручки компании.
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Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что восьмипроцентный прирост выручки был достигнут только в показателях локальной валюты, а в долларах США он оказался заметно выше. Удельное содержание кремниевых кристаллов в смартфоне продолжает расти каждый год, как добавил он. В дальнейшем сегмент смартфонов продолжит оставаться для компании важным источником роста выручки. В прошлом году количество компонентов для смартфонов, поставленное на весь рынок, выросло примерно на 6%. При этом TSMC выстраивает взаимоотношения с клиентами на долгосрочной основе, и рост спроса не всегда вызывает моментальный пропорциональный рост цен.