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Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC ожидает, что дефицит производственных мощностей сохранится до конца года
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Руководство TSMC на квартальной отчётной конференции не уклонилось от формирования прогноза на весь 2022 год, пообещав увеличить капитальные расходы с $30 до $44 млрд в самом смелом варианте, а выручку – на 25-29% от текущего уровня. В последнем случае компания не стала скрывать, что прирост будет достигнут не только увеличением объёмов реализации продукции, но и за счёт роста цен. Впрочем, спрос может смещаться в сторону более дорогостоящей продукции TSMC, поэтому широко обсуждаемое повышение цен на её услуги может в данном случае оказаться не главным фактором. Как мы могли убедиться, по итогам прошлого года 7-нм и 5-нм техпроцессы заняли половину выручки TSMC в показателях выручки, поэтому в текущем году тенденция может сохраниться.

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Источник изображения: TSMC

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Руководство TSMC не стало скрывать, что нехватка производственных мощностей будет ощущаться до конца текущего года, как минимум. Если вся полупроводниковая отрасль, за исключением рынка памяти, увеличит выручку в этом году на 9%, то в сегменте контрактного производства в целом выручка вырастет на 20%. Очевидно, что выручка TSMC при этом будет расти быстрее рынка в целом.

#финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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