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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Первые цены на GeForce RTX 3090 Ti оказались на 30% выше стоимости GeForce RTX 3090
По крайней мере, в Швейцарии.
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По неофициальным данным, которые звонкое информационное эхо вчера многократно разнесло по страницам нашего сайта, NVIDIA не успеет вывести на рынок GeForce RTX 3090 Ti к 27 января. Сайт VideoCardz даёт понять, что рыночную машину так просто не остановить, и некоторые магазины уже начали демонстрировать ценники новинки, привычно резервируя места в своём каталоге под готовящиеся к анонсу видеокарты в исполнении партнёров NVIDIA.

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Источник изображения: VideoCardz

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Те модели, которые попали в поле зрения первоисточника, были замечены в швейцарской рознице – пока в виде позиций на сайтах местных интернет-магазинов. Самый скромный ценник транслируется в $3571, и если отталкиваться от цен на сопоставимые версии GeForce RTX 3090, то за суффикс Ti в названии предлагается доплатить около 30%. Разумеется, в данном случае может иметь место привычный спекулятивный момент и общая небрежность при назначении цены на новое изделие с некоторым запасом ради последующего уточнения. Тем не менее, психологически такие значения могут оказывать на потенциальных покупателей серьёзное давление.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 3090 ti
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Mity Chirkov
06:38
Ватка, давай давай... Ватка...
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
ахахах
06:26
на Украине уже хана экономике всей и там уже всё без энергии своей.Донбасс с углём ими потерян на ровном месте навсегда
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Sergei Eremeev
06:19
Она уже устарела морально... 3070 щас в самый раз.. ниже уже не то. Дороже смысла нет...
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
Sergei Eremeev
06:17
Такой маразм только на этом ресурсе.. админы спят чтоль?
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
Sergei Eremeev
06:16
Ну жди очередного дорожания 😂
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
Сергей Соколов
06:15
Бегу и спотыкаюсь за новой картой по "низким ценам"..
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
ахахах
06:14
пиндосы щас уж ничего немогут,их гигемония закончилась ещё в 90-х на бомбёжке Югославии.Просто там вся экономика построена была на их исключительности
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Сергей Кислицын
06:12
А бомбовая нагрузка как-бы не в счет? Отличается манера доставки оной: лансер тихоходный и стелется ближе к земле, тушка прорывает пво за счет скорости.
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
sop18
06:09
Какое забавное подгорание у шароварных лимитрофов. Завидовать нужно молча.))) Пасутся, уродцы, на русскоязычных ресурсах. Привет Антонову. Декоммунизировался бедолага.)))
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Сергей Кислицын
06:06
Форма корпуса диктуется аэродинамикой, а не страной-производителем. Не надо постить глупые картинки, не понимая сути.
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
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