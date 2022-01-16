По крайней мере, в Швейцарии.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

По неофициальным данным, которые звонкое информационное эхо вчера многократно разнесло по страницам нашего сайта, NVIDIA не успеет вывести на рынок GeForce RTX 3090 Ti к 27 января. Сайт VideoCardz даёт понять, что рыночную машину так просто не остановить, и некоторые магазины уже начали демонстрировать ценники новинки, привычно резервируя места в своём каталоге под готовящиеся к анонсу видеокарты в исполнении партнёров NVIDIA.

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Источник изображения: VideoCardz

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Те модели, которые попали в поле зрения первоисточника, были замечены в швейцарской рознице – пока в виде позиций на сайтах местных интернет-магазинов. Самый скромный ценник транслируется в $3571, и если отталкиваться от цен на сопоставимые версии GeForce RTX 3090, то за суффикс Ti в названии предлагается доплатить около 30%. Разумеется, в данном случае может иметь место привычный спекулятивный момент и общая небрежность при назначении цены на новое изделие с некоторым запасом ради последующего уточнения. Тем не менее, психологически такие значения могут оказывать на потенциальных покупателей серьёзное давление.