На квартальной конференции руководство TSMC сообщило, что по итогам всего 2021 года с клиентов было получено $6,7 млрд авансовых платежей в счёт будущих поставок продукции, а в текущем году, с высокой степенью вероятности, эта сумма окажется ещё выше.
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Как вы можете помнить, NVIDIA в своём стремлении обеспечить себя нужными объёмами поставок графических процессоров только за два квартала выделила около $3,4 млрд на оплату долгосрочных контрактов. Если учесть, что свои игровые графические процессоры семейства Ampere получает от Samsung, становится очевидно, что не вся сумма досталась TSMC, да и прочих партнёров у NVIDIA хватает. И всё же, можно с некоторой уверенностью утверждать, что крупные клиенты типа Apple, NVIDIA и AMD внесли серьёзные суммы ради обеспечения стабильности поставок продукции, выпускаемой TSMC.