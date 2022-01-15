По итогам 2021 года TSMC получила 11% выручки от реализации 28-нм изделий, и по сравнению с 2020 годом сокращение произошло всего на два процентных пункта. Более значимым среди зрелых техпроцессов для компании остаётся только 16-нм, который до сих пор приносит TSMC около 14% выручки. На квартальной конференции руководство TSMC пояснило, что готово вкладывать средства в расширение производства чипов с использованием зрелых технологий.
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В частности, из выделенных на этот год в качестве капитальных затрат $40-44 млрд до 20% может быть направлено именно на нужды расширения объёмов выпуска зрелой продукции. На статус конвейерного долгожителя претендует 28-нм технология, производство с использованием которой в ближайшее время будет расширяться за счёт предприятий TSMC на Тайване, в Китае и Японии. В последнем случае профильной деятельностью займётся совместное предприятие с Sony, которое начнёт работу в 2024 году. Только его строительство потребует от компании до половины из совокупного бюджета $7 млрд, поэтому выделенные на развитие зрелой литографии суммы не кажутся такими уж большими.