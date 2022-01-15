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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Проблемы помешают партнёрам NVIDIA выпустить GeForce RTX 3090 Ti к концу января
Производство видеокарт этой модели приостановлено.
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Для любителей жаловаться на отсутствие видеокарт в рознице и высокие цены главной интригой января оставался вероятный анонс флагманской GeForce RTX 3090 Ti, которая мелькнула на CES 2022 в руках представителя NVIDIA, но так и не обзавелась официальной датой анонса. Считалось, что видеокарта должна дебютировать 27 января, но вчера сайт TweakTown напомнил о своём существовании заявлением о наличии неких проблем с производством данных видеокарт. По данным источника, NVIDIA велела партнёрам приостановить производство видеокарт GeForce RTX 3090 Ti их собственного дизайна.

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Источник изображения: NVIDIA

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К изучению вопроса подключился и ресурс VideoCardz, который выяснил, что у видеокарт этой модели имеются проблемы как с аппаратной частью, так и с BIOS. По всей видимости, к 27 января GeForce RTX 3090 Ti выйти на рынок не будет готова. Если же задержка окажется не очень серьёзной, то NVIDIA вполне может провести промежуточную фазу анонса в конце января, а в продажу отправить новинку несколько позже.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 3090 ti
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