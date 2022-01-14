Видеокарте для этого даже не потребовался жидкий азот.

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Американский энтузиаст Seby9123 выбрал не самое распространённое сочетание компонентов для установления нового рекорда 3DMark Fire Strike Extreme среди одиночных видеокарт, который соответствует 38 348 баллам. Во-первых, видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT он серьёзно модифицировал по питанию, что позволило поднять её частоты до 3110/18640 МГц с использованием водоблока, подключенного к чиллеру.

реклама

Источник изображения: HWBot, Seby9123

Во-вторых, центральный процессор Intel Core i9-12900K в рамках эксперимента охлаждался жидким азотом, что позволило пройти указанный тест на частоте 6.7 ГГц с сохранением активности всех 16 (8 + 8) ядер и 24 потоков (16 + 8).

Источник изображения: HWBot, Seby9123

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что характерно, температура графического процессора не превышала 9 градусов Цельсия под нагрузкой, что говорит об эффективности используемой системы жидкостного охлаждения. Температура жидкости внутри неё обычно гораздо ниже комнатной. В абсолютном зачёте данный результат соответствует 13-му месту, что весьма неплохо с учётом наличия ещё 2378 записей.