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Новости Hardware Алексей Сычёв
Связка AMD Radeon RX 6900 XT и Intel Core i9-12900K обновила рекорд 3DMark Fire Strike Extreme
Видеокарте для этого даже не потребовался жидкий азот.
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Американский энтузиаст Seby9123 выбрал не самое распространённое сочетание компонентов для установления нового рекорда 3DMark Fire Strike Extreme среди одиночных видеокарт, который соответствует 38 348 баллам. Во-первых, видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT он серьёзно модифицировал по питанию, что позволило поднять её частоты до 3110/18640 МГц с использованием водоблока, подключенного к чиллеру.

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Источник изображения: HWBot, Seby9123

Во-вторых, центральный процессор Intel Core i9-12900K в рамках эксперимента охлаждался жидким азотом, что позволило пройти указанный тест на частоте 6.7 ГГц с сохранением активности всех 16 (8 + 8) ядер и 24 потоков (16 + 8).

Источник изображения: HWBot, Seby9123

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Что характерно, температура графического процессора не превышала 9 градусов Цельсия под нагрузкой, что говорит об эффективности используемой системы жидкостного охлаждения. Температура жидкости внутри неё обычно гораздо ниже комнатной. В абсолютном зачёте данный результат соответствует 13-му месту, что весьма неплохо с учётом наличия ещё 2378 записей.

#экстремальный разгон #3dmark #radeon rx 6900 xt #fire strike extreme #corei 9-12900k
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