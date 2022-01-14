И водоблоком, разумеется.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Демонстрация видеокарты GeForce RTX 3090 Ti представителем NVIDIA на CES 2022 была настольно молниеносной, что у большинства очевидцев в сознании отложились только два факта об этой новинке. Во-первых, она будет существовать в исполнении Founders Edition и занимать пространство трёх слотов расширения. Во-вторых, на борту у видеокарты будет 24 Гбайт памяти типа GDDR6X, способной работать на частоте 21 ГГц QDR.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Между тем, партнёры NVIDIA уже начали сертифицировать свои версии GeForce RTX 3090 Ti, и компания Gigabyte Technology отметилась в базе данных ЕЭК с двумя соответствующими новинками марок AORUS и Gigabyte. В первом случае речь идёт о видеокарте серии WaterForce с необслуживаемой системой жидкостного охлаждения и водоблоком, во втором случае упоминается видеокарта серии Gaming с повышенными относительно стандартных частотами. Маркировка также позволяет говорить о наличии у обеих видеокарт 24 Гбайт памяти.