Правда, спецификации и тесты производительности — это когда-нибудь потом.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Сегодня у производителей компьютерного «железа» важный день, и естественно, что NVIDIA не могла не выступить со своей презентацией, главным пунктом которой стал показ нового флагманского графического ускорителя для геймеров — GeForce RTX 3090 Ti.

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Слово «показ» в данном случае следует понимать буквально: конкретными спецификациями ускорителя NVIDIA пока не поделилась, ограничившись лишь демонстрацией самой карты и сведениями о том, что на борту у RTX 3090 Ti будет 24 Гбайта более шустрой GDDR6X-памяти с пропускной способностью в 21 Гбит/с. Работать видеопамять будет с частотой, примерно на 7,7 % превышающей таковую у стандартной RTX 3090.

Что касается непосредственно графического процессора, то его максимальная теоретическая производительность составит 40 терафлопс, что примерно на 11 % выше, чем у оригинальной RTX 3090 (36 терафлопс). При этом производительность при обработке трассировки лучей составит 78 терафлопс, а при вычислениях с использованием тензорных ядер — порядка 320 терафлопс.

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Все остальные спецификации видеокарты пока из разряда слухов: технически перед нами просто 3090, работающая на более высокой частоте.