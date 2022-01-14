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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Графический процессор GA103 может лечь в основу настольной версии NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
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Читатели сайта VideoCardz хоть и не публикуют собственноручно написанные материалы на его страницах, нередко посылают штатным авторам сигналы о появлении интересной информации. Именно таким образом появилась новость о намерениях NVIDIA использовать графический процессор GA103 для изготовления настольной версии GeForce RTX 3060 Ti.

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Источник изображения: VideoCardz

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Следует пояснить, что сейчас видеокарты GeForce RTX 3060 Ti используют графический процессор GA104, а на базе GA103 выпускается мобильный вариант GeForce RTX 3080 Ti. Предполагается, что появление в ассортименте продукции NVIDIA ещё одной версии GeForce RTX 3060 Ti позволит быстрее насытить рынок в соответствующем ценовом сегменте. В полной конфигурации GA103 обладает 7680 ядрами CUDA, так что в результате его применения для производства GeForce RTX 3060 Ti около сорока процентов аппаратных ресурсов чипа не будут использоваться. Не исключено, что со временем появится и вариант GeForce RTX 3070 на базе GA103.

#nvidia #видеокарты #ampere #geforce rtx 3060 ti #ga103
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Сейчас обсуждают

Mechanical Man
12:40
Автор увлекается клиебейтом.
В первых поставках GeForce RTX 3050 ожидают достаточно большое количество видеокарт
Mechanical Man
12:38
Учитывая, что производство указанных моделей "воскресили", то речь шла об удержании цены на 3ххх серию.
В первых поставках GeForce RTX 3050 ожидают достаточно большое количество видеокарт
tofsla
12:38
Ну и зачем же вы до сих пор здесь живёте-мучаетесь-страдаете? Вас с нетерпением ждут в любой стране "цивилизованного" мира - вперёд и с песней, за счастьем!
В России может быть введена обязательная идентификация майнеров и всех держателей криптовалюты
omoikane
12:38
примите мои соболезнования. Пару лет норм, а если менять железо туда сюда и после кучей обновлений лучше ее переустановить. Все же косяков куча вылазит. Я за эти 6 лет как раз где около 3 раз и ставил...
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
Mechanical Man
12:34
"по приведенной в сообщениях информации, в первой поставке находится достаточно большое количество моделей." - опять вразница с заголовком. Да пофиг, сколько там моделей будет на старте. Хоть тысячу....
В первых поставках GeForce RTX 3050 ожидают достаточно большое количество видеокарт
omoikane
12:34
если руки совсем из жопы за час(видно ваш случай), а так пару секунд :D
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
omoikane
12:33
зачем CPU-Z на линукс? О_о
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
hihimik
12:32
А еще через 50 лет они снова будут ездить на верблюдах.
В России может быть введена обязательная идентификация майнеров и всех держателей криптовалюты
omoikane
12:32
тут косяк кодеров отдельной фирмы которая не закрыла дыры в своем ПО. Хотя всегда найдутся дурачки которые сейф не закроют, их обворуют, но они будут винить сейф :D
Долгий путь юзера Linux. Часть 1 - нулевые попытки
stepan0v
12:31
Дед мороз впервые появился на праздниках в 1910 году, до коммунистов. А опера Снегурочка написана Римским-Корсаковым аж в 1882 году.
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