В условиях дефицита в ход идёт всё.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Читатели сайта VideoCardz хоть и не публикуют собственноручно написанные материалы на его страницах, нередко посылают штатным авторам сигналы о появлении интересной информации. Именно таким образом появилась новость о намерениях NVIDIA использовать графический процессор GA103 для изготовления настольной версии GeForce RTX 3060 Ti.

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Источник изображения: VideoCardz

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Следует пояснить, что сейчас видеокарты GeForce RTX 3060 Ti используют графический процессор GA104, а на базе GA103 выпускается мобильный вариант GeForce RTX 3080 Ti. Предполагается, что появление в ассортименте продукции NVIDIA ещё одной версии GeForce RTX 3060 Ti позволит быстрее насытить рынок в соответствующем ценовом сегменте. В полной конфигурации GA103 обладает 7680 ядрами CUDA, так что в результате его применения для производства GeForce RTX 3060 Ti около сорока процентов аппаратных ресурсов чипа не будут использоваться. Не исключено, что со временем появится и вариант GeForce RTX 3070 на базе GA103.