Договорённости простираются уже до 2025 года включительно.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Китайский вариант публикации на страницах сайта DigiTimes о намерениях TSMC выделить под нужды Intel новое предприятие на севере Тайваня содержал гораздо больше информации, чем первоначальный англоязычный текст, появившийся на одноимённом ресурсе ещё вчера.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Этот источник позволяет узнать, что сотрудничество Intel и TSMC должно включать контрактное производство 2-нм продукции с использованием транзисторов с окружающим затвором (GAA). Другими словами, TSMC будет обслуживать заказы Intel и в 2025 году, хотя последняя к тому времени надеется подтянуть собственную литографию. Samsung свою структуру GAA хочет внедрить уже в рамках 3-нм технологии, но и она не достигнет необходимой зрелости до 2025 года, поэтому все разработчики чипов в этом смысле будут полагаться преимущественно на TSMC.