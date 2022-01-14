Китайский вариант публикации на страницах сайта DigiTimes о намерениях TSMC выделить под нужды Intel новое предприятие на севере Тайваня содержал гораздо больше информации, чем первоначальный англоязычный текст, появившийся на одноимённом ресурсе ещё вчера.
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Этот источник позволяет узнать, что сотрудничество Intel и TSMC должно включать контрактное производство 2-нм продукции с использованием транзисторов с окружающим затвором (GAA). Другими словами, TSMC будет обслуживать заказы Intel и в 2025 году, хотя последняя к тому времени надеется подтянуть собственную литографию. Samsung свою структуру GAA хочет внедрить уже в рамках 3-нм технологии, но и она не достигнет необходимой зрелости до 2025 года, поэтому все разработчики чипов в этом смысле будут полагаться преимущественно на TSMC.