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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Формальная презентация электрического пикапа Tesla Cybertruck состоялась в ноябре 2019 года, и запомнилась не только угловатыми формами кузова с панелями из нержавеющей стали, но и конфузом с трещинами на ударопрочном стекле после удара металлическим шаром. Начать массовое производство пикапов Илон Маск (Elon Musk) первоначально планировал в конце 2021 года, затем отложил до конца 2022 года, но теперь Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что первые партии Cybertruck начнут выпускаться не ранее конца первого квартала 2023 года.

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Источник изображения: Reuters

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Официально Илон Маск будет готов поведать о текущих планах компании на мероприятии 26 января, которое будет посвящено обсуждению результатов предыдущего квартала. Неофициальные же источники поясняют, что задержка с началом выпуска пикапа Cybertruck позволит подтянуть его характеристики и функциональные возможности до уровня, более соответствующего растущей конкуренции. Маск в своё время не исключал, что старшей в семействе станет версия Cybertruck с четырьмя электродвигателями, а подруливание задних колёс добавит манёвренности.