По данным американских региональных СМИ, корпорация Intel рассматривает возможность строительства в штате Огайо предприятия по производству полупроводниковых компонентов. На территории США у компании имеются предприятия в Аризоне, Орегоне, Массачусетсе и Нью-Мексико, но в рамках программы по расширению мощностей она рассчитывает построить новые предприятия. Не исключено, что они расположатся в штатах, которые не вошли в этот перечень.
реклама
До сих пор под вопросом и выбор места для строительства предприятия Intel на территории Европы, которое сосредоточится на обслуживании заказов сторонних клиентов. По мере приближения квартального отчёта и встречи с аналитиками руководство Intel должно ускорить процесс принятия соответствующих решений. К середине десятилетия компания намеревается освоить не менее пяти новых техпроцессов и вернуть себе номинальное технологическое лидерство в сфере литографии.