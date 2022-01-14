Пятый штат в производственной географии компании.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

По данным американских региональных СМИ, корпорация Intel рассматривает возможность строительства в штате Огайо предприятия по производству полупроводниковых компонентов. На территории США у компании имеются предприятия в Аризоне, Орегоне, Массачусетсе и Нью-Мексико, но в рамках программы по расширению мощностей она рассчитывает построить новые предприятия. Не исключено, что они расположатся в штатах, которые не вошли в этот перечень.

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Источник изображения: Associated Press

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До сих пор под вопросом и выбор места для строительства предприятия Intel на территории Европы, которое сосредоточится на обслуживании заказов сторонних клиентов. По мере приближения квартального отчёта и встречи с аналитиками руководство Intel должно ускорить процесс принятия соответствующих решений. К середине десятилетия компания намеревается освоить не менее пяти новых техпроцессов и вернуть себе номинальное технологическое лидерство в сфере литографии.