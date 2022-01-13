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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC не боится снижения спроса на чипы и рассчитывает увеличивать выручку на 20% ежегодно
Само собой, подтянутся и цены на продукцию.
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Капитальные затраты TSMC в этом году могут быть увеличены с $30 до $44 млрд, что позволит компании увеличить производственные мощности и освоить передовые литографические технологии в соответствии с намеченным графиком. Руководство компании на квартальном мероприятии, как отмечает Reuters, не опасается возможного перепроизводства чипов в будущем.

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Источник изображения: TSMC

Во-первых, автопилот и электромобили будут получать всё большее распространение, а им потребуется больше полупроводниковых компонентов. Во-вторых, TSMC сосредотачивается на передовых техпроцессах, а они пользуются повышенным спросом. В этом достаточно убедиться хотя бы по ситуации с Huawei, которая до введения жёстких санкций США стремилась получать доступ к передовым техпроцессам TSMC в числе первых. Этого клиента TSMC потеряла с сентября 2020 года, но на доступные квоты нашлось немало других желающих, и в итоге бизнес тайваньского подрядчика не пострадал.

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В ближайшие годы, по мнению руководства TSMC, компания будет в среднем увеличивать выручку на 15-20% в год против прежних 10-15%. В текущем году прирост составит от 25 до 29%. Норма прибыли в долгосрочной перспективе расположится в диапазоне от 53% против прежних 50%. Всё это говорит о том, что даже возросшие капитальные затраты не повлияют на доходность компании. Добиться этого можно, помимо прочего, за счёт повышения цен на услуги TSMC.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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