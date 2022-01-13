Но в последующие годы рынок будет расти медленнее.

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Статистика IDC, на которую ссылается CNBC, довольно быстро оспорила утверждение о том, что «смартфоны – наше всё». Рынок персональных компьютеров начал расти ещё в 2019 году, а пандемия только увеличила обороты. Так, по итогам 2021 года в мире было продано 349 млн ноутбуков, настольных компьютеров и рабочих станций, что на 14,8% выше итога 2020 года.

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Источник изображения: IDC, CNBC

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Прирост поставок по сравнению с 2017 годом достиг 34%. В текущем году, как рассчитывают эксперты IDC, темпы роста рынка начнут снижаться, и в период до 2025 года они будут ограничены ежегодным значением в 3,3%. Основным локомотивом рынка продолжат оставаться ноутбуки.