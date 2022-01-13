Это значит, что компания выручит не менее $73 млрд.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Колумнисты Bloomberg быстро отреагировали на публикацию компанией TSMC квартальной и годовой отчётности, сделав упор на стремление тайваньского контрактного производителя поднять капитальные затраты в текущем году до $44 млрд. Это почти полуторакратное увеличение по сравнению с прошлым годом, и основная часть суммы должна быть направлена на освоение передовых техпроцессов.

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Источник изображения: TSMC

Непосредственно выручку TSMC намеревается увеличить на 7,4% в текущем квартале, и на 28-29% по итогам всего года. В прошлом году она увеличила выручку на 24,1%, поэтому нынешний год должен стать ещё более успешным. Что характерно, свободных средств у компании сейчас около $38 млрд. Другими словами, финансировать свои капитальные затраты она сможет преимущественно за собственный счёт.

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Уже сейчас TSMC с величиной капитализации $620 млрд является крупнейшей публичной компанией за пределами США, которая не связана с правительственными структурами. За пределами нефтяного сектора она ещё и входит в количество самых активно расходующих средства компаний, если не считать Toyota, Samsung и Amazon.