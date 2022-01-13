Через пару недель начнутся продажи видеокарты GeForce RTX 3050, представленной NVIDIA в начале января. Китайские источники сообщают, что первая партия GeForce RTX 3050, которая подготовлена к старту официальных продаж, окажется значительно более многочисленной, чем в случае с GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti.
реклама
С одной стороны, этот шаг направлен на насыщение рынка в условиях дефицита новых видеокарт. С другой стороны, поставщики просто стараются компенсировать неизбежный провал в логистике, обусловленный близостью новогодних каникул в Китае, которые начнутся первого февраля.