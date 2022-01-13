Их официальная стоимость будет начинаться с $249.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Через пару недель начнутся продажи видеокарты GeForce RTX 3050, представленной NVIDIA в начале января. Китайские источники сообщают, что первая партия GeForce RTX 3050, которая подготовлена к старту официальных продаж, окажется значительно более многочисленной, чем в случае с GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3060 Ti.

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Источник изображения: NVIDIA

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С одной стороны, этот шаг направлен на насыщение рынка в условиях дефицита новых видеокарт. С другой стороны, поставщики просто стараются компенсировать неизбежный провал в логистике, обусловленный близостью новогодних каникул в Китае, которые начнутся первого февраля.