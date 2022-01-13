Здесь наверняка будут выпускаться элементы центральных процессоров.

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По данным DigiTimes, в северо-западной части Тайваня TSMC собирается построить передовое предприятие, которое будет выпускать для Intel 3-нм изделия. Данный клиент тайваньской компании намеревается получать от неё как компоненты центральных процессоров, так и графические.

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Источник изображения: TSMC

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Серийное производство 3-нм продукции TSMC должна запустить уже в следующем полугодии, поэтому Intel за счёт сотрудничества с данным подрядчиком намеревается нивелировать своё технологическое отставание от конкурентов. В прошлом квартале глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) посетил Тайвань для переговоров с TSMC. Их итоги не обсуждались публично на официальном уровне, но осведомлённые источники утверждали, что Intel настаивала на выделении для её нужд отдельных производственных линий. По всей видимости, они и будут возведены в северной части Тайваня.