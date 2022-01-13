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Новости Hardware Алексей Сычёв
В четвёртом квартале TSMC получила 23% выручки от реализации 5-нм продукции
И это снизило норму прибыли компании.
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Компания TSMC открыла сезон квартальных отчётов, одновременно подведя итоги и всего 2021 года. В минувшем квартале она смогла выручить $15,74 млрд и получить рекордную чистую прибыль в размере $6 млрд. По итогам всего 2021 года выручка TSMC приблизилась к $57 млрд, увеличившись на 24,1%. В текущем квартале компания рассчитывает увеличить выручку на 7,4% до $16,6 или даже $17,2 млрд.

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Источник изображения: TSMC

Доля выручки от реализации продукции, выпускаемой по семейству 5-нм технологий, в четвёртом квартале последовательно увеличилась с 18 до 23%, а всего по итогам года 5-нм техпроцесс определял 19% выручки TSMC. Доля 7-нм продукции в выручке компании по итогам года сжалась с 33 до 31%, но в итоге техпроцессы «тоньше» 7 нм увеличили свою долю с 41 до 50%.

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В прошлом году TSMC потратила $30 млрд на расширение производства и освоение новых технологий, но фактические объёмы производства кремниевых пластин выросли лишь на 14,8%. В наступившем году TSMC намеревается потратить на капитальные нужды от $40 до $44 млрд. До 80% этих средств будет направлено на освоение новых технологий, включая 3-нм и 2-нм техпроцессы.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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