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Новости Hardware Алексей Сычёв
PowerColor предложила версию Radeon RX 6500 XT для систем формата Mini-ITX
Её длина не превышает 165 мм.
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Графический процессор AMD Navi 24 за счёт своего мобильного происхождения и низкого энергопотребления неплохо подходит для создания компактных видеокарт, а потому марка PowerColor воспользовалась этой особенностью для вывода на рынок варианта Radeon RX 6500 XT для систем в исполнении Mini-ITX. Видеокарта имеет габаритные размеры 165 х 125 х 40 мм и оснащается системой охлаждения с единственным вентилятором типоразмера 90 мм.

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Источник изображения: PowerColor

Радиатор системы охлаждения демонстрирует наличие четырёх тепловых трубок, а вентилятор со сдвоенным шарикоподшипником способен полностью останавливаться при температуре графического процессора не более 60 градусов Цельсия. Тактовые частоты графического процессора не уточняются, а вот память GDDR6 совокупным объёмом 4 Гбайт работает на частоте 18 ГГц QDR.

Источник изображения: PowerColor

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Любопытно, что на иллюстрации видеокарта оснащается единственным разъёмом дополнительного питания с 6 контактами, а в описании на сайте он превращается в 8-контактный. Для работы с видеокартой рекомендуется использовать блок питания мощностью не менее 400 Вт. Напомним, что шина памяти у Radeon RX 6500 XT лишь 64-разрядная, а интерфейс PCI Express 4.0 ограничен режимом x4. На задней панели конкретной модели нашлось место не только для вентиляционных прорезей, но и пары портов для подключения мониторов: HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4.

#amd #видеокарты #powercolor #mini-itx #rdna 2 #radeon rx 6500 xt #navi 24
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