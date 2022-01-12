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Doogee V20 поступит в продажу в феврале со скидкой $120
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Китайская компания Doogee анонсировала свой новый защищённый смартфон. Он поступит в продажу в следующем месяце и будет доступен первым покупателям со скидкой 120 долларов. Модель называется Doogee V20. Производитель планирует продавать новинку в официальном магазине на площадке AliExpress.

Видео распаковки можно посмотреть здесь.

Doogee V20 стал первым в истории защищённым смартфоном, который может похвастаться дополнительным дисплеем на тыльной стороне. Панель диагональю 1,08 дюйма располагается рядом с основной камерой. В главном экране используется матрица на органических светодиодах с улучшенной цветопередачей производства компании Samsung.

Основной дисплей имеет разрешение 1080 x 2400 точек, что соответствует формату Full HD+. Диагональ составляет 6,43 дюйма. Небольшие выступы на углах обеспечивают дополнительную защиту экрана на случай падения на твёрдую поверхность.



Аппаратная платформа в Doogee V20 строится на базе неизвестного восьмиядерного мобильного процессора, дополненного 8 ГБ оперативной памяти. Вместимость постоянного запоминающего устройства типа UFS составила 256 ГБ. При этом накопитель поддерживает расширение картами памяти формата microSD.

Основная камера объединила в себе три модуля, включая 20-мегапиксельный блок ночного видения. Разрешение стандартного модуля составило 64 МП. Ультра-широкоугольная камера построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения. Для любителей делать селфи-снимки предусмотрен фронтальный модуль 16-мегапиксельного разрешения.



Подсистема питания Doogee V20 представлена встроенной аккумуляторной батареей, которая характеризуется вместимостью 6000 мА*ч. Аккумулятор получил проводную и беспроводную подзарядку. Мощность составляет 33 Вт и 15 Вт соответственно.

Корпус нового смартфона имеет защиту от воды, пыли, низких и высоких температур. Кроме того, новинка не боится падений с высоты человеческого роста. Всё это стало возможным за счёт защиты, которая соответствует стандарту американской армии MIL-STD-810G. Также заявлена защита в соответствии со степенями IP68 и IP69K.

Doogee V20 будет доступен в цветах Wine Red, Knight Black и Phantom Gray с предустановленной операционной системой Android 11. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 400 долларов. Однако, на старте продаж модель будет доступна со скидкой.



Первые 100 пользователей смогут купить Doogee V20 за 280 долларов. Ещё 200 покупателей (цена не уточняется) получат в подарок умные часы Doogee CS1. Следующие 200 смартфонов компания продаст по цене 290 долларов, а остальные 500 моделей «уйдут» за 300 долларов. После этого компания будет продавать новинку по рекомендованной цене 400 долларов.
#doogee
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