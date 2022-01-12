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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA: причин для роста хэшрейта может быть несколько
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На конференции Needham финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) не смогла избежать вопросов о степени влияния криптовалютного рынка на доступность игровых видеокарт, а также об обратной зависимости. В последнем случае представительница NVIDIA дала понять, что рост мирового хэшрейта криптовалют в последние месяцы может объясняться разными факторами, и поставки специализированных ускорителей CMP среди них определённо есть, но дать количественную оценку влиянию каждой причины не представляется возможным.

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Источник изображения: NVIDIA

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Руководство NVIDIA допускает, что производительность добычи криптовалют в мире также растёт за счёт игровых видеокарт GeForce и AMD Radeon, как и специализированных решений класса ASIC. С другой стороны, Колетт Кресс продолжает настаивать, что разделение видеокарт на CMP для майнеров и LHR для геймеров приносит свои плоды. Какая часть игровых видеокарт GeForce попадает в руки майнеров, компания по-прежнему отследить не в силах. В ходе конференции лишь несколько раз было обещано, что ко второму полугодию основная часть перекосов между спросом и предложением на рынке должна быть устранена.

#nvidia #видеокарты #geforce #майнинг #криптовалютный рынок
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