На нижнем ценовом ярусе.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Пока сезон квартальных отчётов не открыло мероприятие TSMC, можно довольствоваться выступлениями представителей компаний на тематических конференциях вроде организованной Needham - интересы NVIDIA на ней представляла финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress).

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Источник изображения: NVIDIA

Когда ведущий спросил её, можно ли рассчитывать на активную модернизацию эксплуатируемых сейчас видеокарт GeForce в течение ближайших двух лет, Колетт Кресс пояснила, что не все клиенты компании обязательно покупают графические решения каждого выходящего на рынок поколения. Часть аудитории осознанно пропускает новое поколение и предпочитает дожидаться анонса следующего. Больше всего сторонников такой стратегии среди покупателей видеокарт начального ценового уровня, как резюмировала представительница компании.

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С другой стороны, данный факт оправдывает одновременное присутствие на рынке видеокарт двух разных поколений. Как правило, к моменту выхода нового поколения предыдущее не успевает превысить долю в 50% от пользовательской базы. Видеокарты GeForce RTX (Ampere и Turing) сейчас формируют лишь четверть «парка», поэтому модернизировать его придётся активно.