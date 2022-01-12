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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японские власти рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с TSMC
Только в этом случае они готовы расщедриться на субсидии.
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К концу 2024 года в Японии должно начать работу предприятие TSMC, которое сосредоточится на достаточно зрелой литографии, которая своими характеристиками устроит компанию Sony и вероятных клиентов из числа производителей автомобильных компонентов. Бюджет проекта оценивается в $7 млрд, и почти половину этой суммы готовы предоставить японские власти, но на особых условиях, как отмечает Nikkei Asian Review.

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Источник изображения: TSMC

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В частности, японские чиновники хотят потребовать от TSMC сохранять активность предприятия на территории Японии на протяжении не менее десяти лет. В случае роста спроса объёмы выпуска продукции должны увеличиваться. На протяжении жизненного цикла предприятие должно модернизироваться. Если TSMC или любая другая компания, претендующая на скромные по мировым меркам субсидии, не смогут выполнить требования японских властей, то полученные от государства средства им нужно будет вернуть.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #япония
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