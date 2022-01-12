Как поясняет Bloomberg, корпорация Sony никогда официально не упоминала о сроках снятия с производства PlayStation 4, но изначально хотела достаточно быстро перейти на PlayStation 5, свернув выпуск предшественницы уже к конце 2021 года.
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В условиях дефицита компонентов для производства PlayStation 5 и проблем с логистикой такой план был чреват для Sony потерей части пользовательской аудитории, поэтому руководство компании приняло решение продолжить выпуск PS4 до конца 2022 года, а также увеличить объёмы производства на 1 млн штук от первоначального уровня. Предшественница не только проще и дешевле в производстве, чем PS5, но и использует меньше дефицитных компонентов. Попутно увеличение объёмов заказов на поставку комплектующих позволит Sony добиться более выгодных условий от поставщиков.