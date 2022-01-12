В этом убеждены эксперты, которые не верят в рост курса акций компании.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Аналитики KeyBanc присоединились к числу тех, кто в эти дни дал свою оценку ближайшим перспективам развития полупроводниковой отрасли. Ценные бумаги Intel в число фаворитов не попали, поскольку в KeyBanc считают, что новейшие инициативы руководства компании хоть и окажут благотворное влияние на её бизнес, но произойдёт это гораздо позже, чем ожидается.

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Источник изображения: Intel

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Напомним, само руководство Intel рассчитывает, что компания сможет вернуть себе технологическое лидерство ко второй половине текущего десятилетия, а пять новых техпроцессов будут освоены за четыре года. Именно эта часть амбиций Intel ставится экспертами KeyBanc под сомнение, равно как и эффективность расширения бизнеса за счёт контрактных услуг. Все эти изменения потребуют существенных инвестиций и длительной окупаемости, поэтому в среднесрочной перспективе акции Intel не являются привлекательными для инвестиций.