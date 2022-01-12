Аналитики Needham не только разделяют оптимизм инвесторов в отношении перспектив акций NVIDIA, но и оценивают их выше, чем прочие источники. Если средний прогноз по курсовой стоимости акций NVIDIA упоминает уровень в районе $342, то специалисты Needham верят в их способность достичь уровня $400 за акцию при текущих котировках в районе $278. По мнению авторов прогноза, NVIDIA обладает достаточным влиянием на поставщиков чипов, чтобы в конце концов справиться с дефицитом.
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Аналитики Bank of America считают, что по итогам текущего года NVIDIA может увеличить выручку на 25-30%, и это заметно выше средних ожиданий в 19%. По их мнению, бизнес-модель NVIDIA никто из конкурентов повторить не в силах, и это даёт компании преимущество первопроходца во многих сегментах рынка: серверном, игровом, автомобильном, электромобильном, секторе периферийных вычислений и зарождающейся метавселенной.