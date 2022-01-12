Специалисты Wells Fargo сочли возможным пересмотреть собственный прогноз AMD по динамике увеличения выручки компании в основных сегментах рынка. По их мнению, AMD может претендовать не на $79 млрд ежегодного оборота, а на все $110 млрд.
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Во всяком случае, рынок центральных процессоров для ПК после завершения пандемии останется на уровне $40 млрд в год, а серверный сегмент в случае с AMD будет увеличивать её выручку на 5-8% ежегодно. После сделки с Xilinx компании AMD будет доступен ещё один сегмент с ежегодным оборотом около $8,5 млрд. В ближайшие несколько лет, как резюмируют аналитики, выручка AMD будет ежегодно увеличиваться в среднем на 15%, а норма прибыли в конце периода прогнозирования (2025 год) может закрепиться на уровне более 55%. Наконец, авторы прогноза считают, что в последующие пять лет рыночная доля AMD будет непрерывно увеличиваться.