Вездесущий ресурс VideoCardz на просторах Twitter нашёл подтверждение того, что видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти и увеличенным до 8960 штук количеством ядер CUDA сегодня уже можно будет заказать. Распространять это утверждение на возможность приобрести подобные видеокарты было бы опрометчиво, но факт остаётся фактом — формальное начало продаж намечено на сегодня.
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Об этом сообщил один из крупных французских ретейлеров, попутно извинившись заранее, что видеокарт на всех желающих точно не хватит. По сути, до снятия запрета на публикацию обзоров и начала приёма заказов на видеокарту данной модели осталось всего несколько часов.