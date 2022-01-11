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Новости Hardware Алексей Сычёв
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Американский энтузиаст Splave имеющийся в его распоряжении серийный экземпляр Intel Core i9-12900K продолжает разгонять при помощи материнской платы ASRock Z690 Aqua OC и жидкого азота. Свежий эксперимент позволил повысить частоту данного процессора семейства Alder Lake-S до 6917 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и соответствующих им шестнадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

Вполне ожидаемо, что в рейтинге HWBot данная модель процессора в итоге соперничала с восьмиядерными конкурентами, заняв первое место в Cinebench R20 с результатом 11 056 баллов.

Источник изображения: HWBot, Splave

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Южнокорейский конкурент отстаёт от американского оверклокера всего на один балл. Всего в профильном рейтинге Cinebench R20 не более пяти результатов свыше 11 000 баллов, достигнутых при помощи восьмиядерных процессоров, и все они получены с использованием Intel Core i9-12900K.

#экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900k #cinebench r20
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