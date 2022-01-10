Подходящий генеральный директор уже найден.

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Сейчас курс акций Intel далёк от исторических максимумов, но некоторые эксперты видят в этом подходящие условия для их покупки. Например, аналитики Northland Capital Markets ожидают, что с текущих уровней они подорожают ещё на 17% до $62, и основным поводом для оптимизма называют приход к управлению корпорацией Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger).

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Источник изображения: Silicon Republic

И дело тут даже не в обещаниях нового главы Intel вернуть корпорации былое величие к середине десятилетия и освоить пять новых техпроцессов за четыре года. Напротив, аналитики Northland считают, что компания могла бы при новом руководстве разработать такие процессоры, которые можно будет успешно выпускать с использованием не самых передовых технологических норм.

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Специалисты Tigress Financial тоже рекомендуют инвесторам приобретать ценные бумаги Intel, упоминая готовность компании вкладывать средства в разработку новых процессоров и предстоящее отделение бизнеса Mobileye по созданию систем машинного зрения и автоматизации процесса управления транспортными средствами.