Эксперты TrendForce отметили, что в четвёртом квартале в сегменте ноутбуков дефицит компонентов проявлялся не так сильно, поэтому контрактные поставщики даже нарастили объёмы поставок продукции. В первом квартале они последовательно сократятся всего на 5,1%, что с учётом сезонной тенденции не так уж и много.
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Процессоры и чипсеты для ноутбуков нового поколения приходится ждать по 8-12 недель, но сроки выросли преимущественно из-за смены компанией Intel своей актуальной мобильной платформы. Остро чувствуется преимущественно нехватка контроллеров для твердотельных дисков с интерфейсом PCI Express 3.0. Как только Intel завершит миграцию на новую платформу, а дефицит второстепенных контроллеров дополнительно сократится, ситуация в сегменте ПК приблизится к нормальной впервые за многие месяцы. Впрочем, вряд ли этот прогноз можно распространить на тот же рынок видеокарт.