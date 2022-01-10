Поскольку компания TSMC весьма неохотно комментирует вопросы собственного ценообразования, ориентироваться на состояние дел на контрактном рынке приходится по публикациям на страницах сайта DigiTimes. Источник утверждает, что во втором квартале тайваньские контрактные производители чипов могут воздержаться от повышения цен на свои услуги.
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Как утверждается, клиенты тайваньских компаний просто не видят дальнейшей возможности переносить растущие затраты на стоимость продукции для конечных потребителей. Скорее всего, расценки будут повышены в этом году, но случится это после некоторой паузы, которая даст участникам рынка немного отдохнуть от непрерывного роста цен.