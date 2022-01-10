Рабочую неделю TSMC начала с публикации отчёта о декабрьской выручке, а завершит её квартальным отчётом, но сводные показатели готовы уже сейчас. По крайней мере, официальные данные гласят, что TSMC за предыдущие двенадцать месяцев увеличила выручку на 18,5% по сравнению с 2020 годом. В четвёртом квартале прошлого года выручка достигла примерно $15,8 млрд, увеличившись на 21% в годовом сравнении и обновив рекорд уже шестой квартал подряд.
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Аналитики Goldman Sachs считают, что в текущем году выручка TSMC вырастет ещё сильнее, на 26%. Этому будут способствовать как высокий спрос на компоненты для высокопроизводительных вычислений и сетей 5G, так и высокие цены на услуги компании, а также сохраняющийся криптовалютный бум.