Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Криптовалютный бум позволит TSMC, среди других факторов, увеличить выручку на 26% в этом году
В прошедшем всё ограничилось ростом на 18,5%.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Рабочую неделю TSMC начала с публикации отчёта о декабрьской выручке, а завершит её квартальным отчётом, но сводные показатели готовы уже сейчас. По крайней мере, официальные данные гласят, что TSMC за предыдущие двенадцать месяцев увеличила выручку на 18,5% по сравнению с 2020 годом. В четвёртом квартале прошлого года выручка достигла примерно $15,8 млрд, увеличившись на 21% в годовом сравнении и обновив рекорд уже шестой квартал подряд.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Аналитики Goldman Sachs считают, что в текущем году выручка TSMC вырастет ещё сильнее, на 26%. Этому будут способствовать как высокий спрос на компоненты для высокопроизводительных вычислений и сетей 5G, так и высокие цены на услуги компании, а также сохраняющийся криптовалютный бум.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc #майнинг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Половина эксплуатируемых видеокарт NVIDIA GeForce старше пяти лет
Тим Кук в прошлом году заработал почти $100 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
11
5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
11
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
99
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
55
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
36
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
4
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
7

Сейчас обсуждают

Никита Арбузов
11:48
Майнер не играется. Майнер майнит и продаёт. Играются трейдеры. А это другой разговор. Дам действительно нетрудно всё просрать.
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Vendium
11:48
Что ещё можно ожидать от долбаеба майнера кроме тупых оскорблений )
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Alexey Damberg
11:48
Просветите пожалуйста, если вам не трудно, как перечисленные вами вещи, особенно знание веб 3.0, влияет на процесс майнинга?
Доходность майнинга Ethereum продолжает лететь в пропасть - окупаемость карт RTX 3000 уже 27 месяцев
Vendium
11:47
Мечтать не вредно )
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Vendium
11:47
Ой мамкиного майнера бомбануло)))
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Никита Арбузов
11:45
Запустят новую - будем майнить новую. 🙂 На этой уже заработали, заработаем на следующей.
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Немрущий фраг
11:45
Раздача денег народу когда народ ничего не производит приводит к инфляции. Они не произвели ни товаров ни услуг. Всё. Сам учи матчасть
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
rvspost
11:45
"Однако по соотношению цена/производительность выгоднее для покупки был процессор Ryzen 5 5600X" Капитан очевидность, конечно СЕЙЧАС выгоднее к покупке для большинства игр 6-ти ядерные процессоры. И 5...
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Немрущий фраг
11:42
Военные здесь самые полезные из неполезных:) на самом деле. Но это не уменьшает того факта, что они сегодня производят благо "внешняя безопасность", которое например в абсолютно безопасном идеальном м...
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Шешенбек Тант-Оглы
11:41
Многие заказыют из компьютер universe, кто ненавидит русских барыг.
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем