Среди процессоров с восемью ядрами.

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Финский энтузиаст Luumi продолжил экспериментировать с разгоном процессора Intel Core i9-12900K при помощи жидкого азота. Материнская плата EVGA Z690 Dark K|ngp|n Edition сочеталась с блоком питания Super Flower мощностью 2000 Вт.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Резервуар для жидкого азота T-REX был установлен на инженерный образец процессора Core i9-12900K с использованием термоинтерфейса марки K|ngp|n Cooling.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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Частота процессора достигла 6880 МГц при сохранении активности восьми ядер и шестнадцати потоков. Этого хватило для получения результата 11 028 баллов в Cinebench R20 и достижения третьего места не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами.