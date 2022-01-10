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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K на частоте 6880 МГц занял третье место в Cinebench R20
Среди процессоров с восемью ядрами.
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Финский энтузиаст Luumi продолжил экспериментировать с разгоном процессора Intel Core i9-12900K при помощи жидкого азота. Материнская плата EVGA Z690 Dark K|ngp|n Edition сочеталась с блоком питания Super Flower мощностью 2000 Вт.

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Источник изображения: HWBot, Luumi

Резервуар для жидкого азота T-REX был установлен на инженерный образец процессора Core i9-12900K с использованием термоинтерфейса марки K|ngp|n Cooling.

Источник изображения: HWBot, Luumi

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Частота процессора достигла 6880 МГц при сохранении активности восьми ядер и шестнадцати потоков. Этого хватило для получения результата 11 028 баллов в Cinebench R20 и достижения третьего места не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с восемью ядрами.

#экстремальный разгон #alder lake #cinebench #core i9-12900k #cinebench r20
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