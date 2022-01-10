Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Темпы экспансии платформы AMD Socket AM5 будут определяться ценами на DDR5
Гибридные процессоры в этом исполнении появятся тогда, когда на рынке будет достаточно модулей памяти нового типа.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Сотрудникам редакции Tom’s Hardware Guide удалось получить комментарии представителей AMD по поводу планов по расширению ассортимента настольных процессоров в исполнении Socket AM5. Последнее, как вы можете помнить по главным январским новостям, предложит поддержку DDR5 и PCI Express 5.0, но сохранит совместимость с существующими системами охлаждения под Socket AM4.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Во втором полугодии нам обещаны флагманские процессоры Raphael с архитектурой Zen 4, которые будут выпускаться с применением 5-нм технологии. При этом поддержка DDR5 уже дебютировала в мобильном сегменте, поскольку AMD представила процессоры Ryzen 6000 для ноутбуков. В настольном сегменте, как поясняют представители компании, сроки появления гибридных процессоров в исполнении Socket AM5 будут определяться ценами и степенью распространения модулей памяти типа DDR5 на рынке. Ситуация усугубляется отсутствием поддержки DDR4 со стороны процессоров Rembrandt, поэтому их сроки появления на рынке должны быть привязаны к широкой доступности DDR5.

#amd #apu #ddr5 #rembrandt #socket am5
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
AMD Radeon RX 6500 XT ограничен режимом PCI Express 4.0 x4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
11
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
23
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
93
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
35
5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
4
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
39
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
3

Сейчас обсуждают

Влад Цепин
08:28
Кроме энергии крипта способствует развитию инфляции. Чем больше миллионеров тем дешевле доллар и другие валюты. Миллиордеры уже есть. Будем ждать триллионеров и квадрилионеров. Так что ребята особенн...
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Maximus Autismus
08:25
Провалится со своим надрачиваемым Старфилдом и пойдут дела хуже, то мигом выкатят TES, даже если она будет хуже, чем КП2077, на релизе.
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
Илья Коваленко
08:23
Ну это нормально
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
Влад Цепин
08:23
Лохотрон продолжается. Добро пожаловать в клуб Буратин. Поле чудес ждёт! Закапывайте ваши денежки в видеокарты
Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
bumbox
08:22
"а пока судьба конфискованного железа неизвестна. Вполне возможно, что его продадут с целью покрыть расходы на энергоносители" ахах кому продадут? типа как батарейки в магазине конфиската?) копи\пас...
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
Алексей Файзрахманов
08:22
Современные учёные подобно Васям Пупкиным, нихера сказать даже не могут, только предполагать и пиздаболить.
Астрономы обнаружили странную галактику AGC 114905 без темной материи
Capsula
08:22
Главный вопрос - как эти монеты вывести в фиат?)
Криптовалюты метавселенных растут – 3 токена новых игр подорожали на 1100% за прошедшие сутки
Tallion Messiah
08:19
И эта склейка даёт за щеку 10-му и 11-му поколению интела, сравнивать надо именно с этими процессорами, так как они грубо говоря относятся к одному технологическому витку, используют один тип памяти. ...
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
Maximus Autismus
08:15
Если за каждый твой несбывшийся пост тебе выдирали по волосу, ты бы уже давно ходила лысая и с интимной депиляцей.
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
ensiferum76
08:13
1050TI это карта прошлого поколения или позапрошлого? Во сколько раз цена на нее упала?
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем