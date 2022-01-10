Гибридные процессоры в этом исполнении появятся тогда, когда на рынке будет достаточно модулей памяти нового типа.

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Сотрудникам редакции Tom’s Hardware Guide удалось получить комментарии представителей AMD по поводу планов по расширению ассортимента настольных процессоров в исполнении Socket AM5. Последнее, как вы можете помнить по главным январским новостям, предложит поддержку DDR5 и PCI Express 5.0, но сохранит совместимость с существующими системами охлаждения под Socket AM4.

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Источник изображения: AMD

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Во втором полугодии нам обещаны флагманские процессоры Raphael с архитектурой Zen 4, которые будут выпускаться с применением 5-нм технологии. При этом поддержка DDR5 уже дебютировала в мобильном сегменте, поскольку AMD представила процессоры Ryzen 6000 для ноутбуков. В настольном сегменте, как поясняют представители компании, сроки появления гибридных процессоров в исполнении Socket AM5 будут определяться ценами и степенью распространения модулей памяти типа DDR5 на рынке. Ситуация усугубляется отсутствием поддержки DDR4 со стороны процессоров Rembrandt, поэтому их сроки появления на рынке должны быть привязаны к широкой доступности DDR5.