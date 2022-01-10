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Защищённый смартфон Blackview BV8800 поступает в продажу по сниженной цене
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Компания Blackview несколько недель назад представила смартфон BV8800, заключённый в защищённый корпус. С небольшим опозданием новинка поступает в продажу. Первые покупатели смогут приобрести Blackview BV8800 с дополнительной скидкой – до 75 долларов.



Новинка получила прочный корпус, которому не страшны падения с высоты человеческого роста, экстремальные температуры (как низкие, так и высокие), воды, пыль, вибрации и грязь. Защита Blackview BV8800 соответствует военному стандарту американской армии MIL-STD-810H. Также производителем заявлено соответствие стандартам IP68 и IP69K.



Смартфон оснащается жидкокристаллическим экраном с поддержкой повышенной частоты развёртки (90 Гц) и частотой дискретизации сенсора 180 Гц. Панель имеет разрешение Full HD+, размер 6,58 дюйма по диагонали и занимает 85% лицевой стороны.



Аппаратная платформа строится вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio G96, который дополняется 8 ГБ оперативной памяти. Для установки приложений и хранения других данных пользователи получают накопитель вместимостью 128 ГБ, но часть пространства отводится под нужды операционной системы Android 11, дополненной программным обеспечением Doke OS 3.0. В бенчмарке AnTuTu тест на производительность смартфон завершает с результатом более 300 000 «попугаев», то есть на уровне моделей с 7-нанометровой однокристальной системой Dimensity 800.



Blackview BV8800 получил четырёхмодульную основную камеру, которая имеет разрешение 50 МП + 20 МП + 8 МП + 2 МП. Главный модуль построен на базе датчика изображения Samsung JN1. Также отметим камеру ночного видения (20 МП) для съёмки в полной темноте и ультра-широкоугольный модуль (8 МП) с углом захвата изображения 117 градусов.



Для любителей делать селфи есть фронтальная камера с поддержкой технологии Tetrapixel. Модуль построен на базе 16-мегапиксельного датчика изображения Samsung 3P9, но для повышения детализации соседние пиксели объединяются, чтобы на выходе получались фотографии разрешением 4 МП.

В Blackview BV8800 установлена встроенная аккумуляторная батарея ёмкостью 8380 мА*ч, что на 45% больше, чем в среднем по рынку. Время работы в режиме ожидания составляет 720 часов (30 дней). Смартфон может воспроизводить музыку в течение 34 часов. Заряжается аккумулятор за 90 минут с использованием быстрой 33-ваттной подзарядки по проводу через USB-C.



Из прочего отметим NFC, GPS, Wi-Fi с поддержкой частоты 5 ГГц, Bluetooth 5.2 и слот под две SIM-карты формата nano. Габаритные размеры корпуса составили 176,2 x 83,5 x 17,7 мм при массе 365 граммов. Доступна модель будет в трёх цветовых решениях: Navy Green, Conquest Black и Mecha Orange.

Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 275 долларов. Однако, с 10 по 14 января 2022 года купить модель можно за 220 долларов. Более того, самые быстрые смогут использовать купон на 20 долларов (только 500 штук). Таким образом, цена Blackview BV8800 опустится до 200 долларов.
#blackview
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