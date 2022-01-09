Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Половина эксплуатируемых видеокарт NVIDIA GeForce старше пяти лет
А на долю Ampere приходится не более 14%.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Эксперты Bank of America дали более точную оценку пользовательской базе NVIDIA в игровом сегменте, чем это сделала финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в ходе недавней конференции J.P. Morgan.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

Как считают авторы аналитической записки, более половины находящихся в эксплуатации видеокарт GeForce сейчас старше пяти лет, а доступом к функциям ускорения трассировки лучей обладают не более 30%. К поколению Ampere относятся не более 14% видеокарт. Исторически к моменту выхода преемника предыдущее поколение GeForce успевало увеличить свою долю до 40%. Семейство Ada Lovelace ещё только маячит на горизонте, но специалисты Bank of America сетуют на сдерживание экспансии Ampere дефицитом и высоким уровнем цен.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Впрочем, даже по средней цене $482 за видеокарту вместо присущих предыдущим поколениям $200-300, видеокарты Ampere находят достаточное количество покупателей, поэтому эксперты убеждены, что NVIDIA не упустит возможности поднять цены в случае необходимости. Текущее поколение AMD Radeon, для сравнения, продаётся по цене от $299 до $399, хотя традиционно продукты этой марки сосредотачивались в районе $150-200.

#nvidia #аналитика #видеокарты #ampere #geforce rtx
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
AMD Radeon RX 6500 XT ограничен режимом PCI Express 4.0 x4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым в 2022 году стоит заменить медиаплеер VLC на более продвинутый
141
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
61
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
83
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
15
Простой и действенный способ защитить кристалл чипа от сколов. Часть 2
30
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS ROG на CES 2022
3
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
10
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
+

Сейчас обсуждают

gerblansky
08:27
какая отвратительная рожа
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
Владимир Захаров
08:27
На все имеющиеся в продаже Alder Lake цены рекомендоваенные вообще то То же касается и материнских плат -напомню первые 2 месяца чипсеты AMD B 450 и B 550 стоили так же дорого как сегодня Интел B 660...
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
gerblansky
08:25
совратил малютку и радуется. Ну не сволочь ли?
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
Tin Terner
08:25
потребление 110W против 54.
Шестилетняя RX 480 в тестах показала себя лучше, чем новая RX 6500 XT за $200
Vovix
08:24
Тут нужно знать не про видеокарты или покрышки. Тут нужно знать про бизнес постсовкового разлива и его методы обработки лох... покупателей, универсальные практически для всех отраслей.
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
omoikane
08:21
да да когда нечего сказать и ступил, лучше тебе почмокать ;D
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
ахахах
08:21
я ничего непокупал из пикселей.Мож в нулевых только разок по пьяни диск на лотках купил.Как говорится-всё по честному без обмана,как у волшебника сулеймана.Сперва надо што-то путёвое создать,а потом т...
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
Grotlon
08:19
В играх даже 10100F не сильно хуже 3600, как и 3300X, который уже давно нельзя купить. Теперь ждем обзор, в котором Core i3-12100F бьет какой-нибудь старый Threadripper.
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
omoikane
08:18
у меян и видях хватает :D А 3090 мне ненужна, на пк вообще сейчас мало толковы игр играю 30-40% времени на ПС5 :D На пк мне хватает 3070.
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
omoikane
08:18
я боюсь вcтреть ты меня и в штанишки бы наложил, прям сразу ;D Задело подростка бедного и кстати я в офисе работал за всю жизнь только единожды, сис.админом местного сотового оператора(когда такие еще...
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем