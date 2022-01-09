А на долю Ampere приходится не более 14%.

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Эксперты Bank of America дали более точную оценку пользовательской базе NVIDIA в игровом сегменте, чем это сделала финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) в ходе недавней конференции J.P. Morgan.

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Источник изображения: NVIDIA

Как считают авторы аналитической записки, более половины находящихся в эксплуатации видеокарт GeForce сейчас старше пяти лет, а доступом к функциям ускорения трассировки лучей обладают не более 30%. К поколению Ampere относятся не более 14% видеокарт. Исторически к моменту выхода преемника предыдущее поколение GeForce успевало увеличить свою долю до 40%. Семейство Ada Lovelace ещё только маячит на горизонте, но специалисты Bank of America сетуют на сдерживание экспансии Ampere дефицитом и высоким уровнем цен.

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Впрочем, даже по средней цене $482 за видеокарту вместо присущих предыдущим поколениям $200-300, видеокарты Ampere находят достаточное количество покупателей, поэтому эксперты убеждены, что NVIDIA не упустит возможности поднять цены в случае необходимости. Текущее поколение AMD Radeon, для сравнения, продаётся по цене от $299 до $399, хотя традиционно продукты этой марки сосредотачивались в районе $150-200.