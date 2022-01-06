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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen Threadripper 3990X на частоте 3999 МГц обновил мировой рекорд HWBot x265 4K
Потребовались только водоблок и мощный блок питания.
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Американский энтузиаст Forks смог подобрать такие условия эксперимента, для которых достижение мирового рекорда не потребовало ни использования жидкого азота, ни повышения тактовых частот центрального процессора за пределы разумного.

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Источник изображения: HWBot, Forks

Тест HWBot x265 4K позволил автору добраться до вершины мирового рейтинга с результатом 106,396 кадра в секунду, потребовав от него лишь использовать процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами и 128 потоками, работающий на частоте 3999 МГц.

Источник изображения: HWBot, Forks

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Впрочем, даже на этой частоте процессор охлаждался при помощи водоблока, входящего в состав достаточно производительной системы охлаждения. Кстати, это всего лишь второй случай превышения в тесте HWBot x265 4K планки в 100 кадров в секунду. По утверждению автора эксперимента, максимальное энергопотребление системы под нагрузкой достигало 900 Вт. Использовался блок питания мощностью 1600 Вт, обеспечивший необходимый запас.

#amd #экстремальный разгон #водоблок #ryzen threadripper 3990x
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