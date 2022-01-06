Потребовались только водоблок и мощный блок питания.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Американский энтузиаст Forks смог подобрать такие условия эксперимента, для которых достижение мирового рекорда не потребовало ни использования жидкого азота, ни повышения тактовых частот центрального процессора за пределы разумного.

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Источник изображения: HWBot, Forks

Тест HWBot x265 4K позволил автору добраться до вершины мирового рейтинга с результатом 106,396 кадра в секунду, потребовав от него лишь использовать процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами и 128 потоками, работающий на частоте 3999 МГц.

Источник изображения: HWBot, Forks

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Впрочем, даже на этой частоте процессор охлаждался при помощи водоблока, входящего в состав достаточно производительной системы охлаждения. Кстати, это всего лишь второй случай превышения в тесте HWBot x265 4K планки в 100 кадров в секунду. По утверждению автора эксперимента, максимальное энергопотребление системы под нагрузкой достигало 900 Вт. Использовался блок питания мощностью 1600 Вт, обеспечивший необходимый запас.