Американский энтузиаст Forks смог подобрать такие условия эксперимента, для которых достижение мирового рекорда не потребовало ни использования жидкого азота, ни повышения тактовых частот центрального процессора за пределы разумного.
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Тест HWBot x265 4K позволил автору добраться до вершины мирового рейтинга с результатом 106,396 кадра в секунду, потребовав от него лишь использовать процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X с 64 ядрами и 128 потоками, работающий на частоте 3999 МГц.
Впрочем, даже на этой частоте процессор охлаждался при помощи водоблока, входящего в состав достаточно производительной системы охлаждения. Кстати, это всего лишь второй случай превышения в тесте HWBot x265 4K планки в 100 кадров в секунду. По утверждению автора эксперимента, максимальное энергопотребление системы под нагрузкой достигало 900 Вт. Использовался блок питания мощностью 1600 Вт, обеспечивший необходимый запас.