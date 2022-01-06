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Новости Hardware Алексей Сычёв
Надейся и жди: NVIDIA подтвердила прежний прогноз по срокам устранения дефицита
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Пока глава AMD Лиза Су (Lisa Su) раздавала интервью американским деловым телеканалам, финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) приняла участие в конференции J.P. Morgan, которая посвящена технологиям и автомобильному сектору. Мероприятие было до такой степени виртуальным, что слушателям была предложена только звуковая трансляция, и возможности лицезреть представительницу NVIDIA в её домашнем интерьере на этот раз не было. Зато сотрудникам Bloomberg удалось уловить очередной прогноз по срокам устранения дефицита графических процессоров.

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Источник изображения: J.P. Morgan

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Как и ранее, руководство NVIDIA рассчитывает, что предложение и спрос достигнут баланса во второй половине этого года. Примечательно, что спрос будет оставаться высоким, и NVIDIA надеется добиться от поставщиков увеличения выработки, таким образом нарастив объёмы отгрузки видеокарт до уровня, достаточного для удовлетворения спроса. По словам финансового директора, рост выручки NVIDIA по-прежнему будет определяться реализацией графических решений GeForce RTX в игровом сегменте.

#nvidia #дефицит #дефицит видеокарт
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Надейся и жди: NVIDIA подтвердила прежний прогноз по срокам устранения дефицита
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