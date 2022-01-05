И сделала это на русском языке.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ещё вчера в специальном разделе сайта AMD появились маркетинговые материалы, описывающие характеристики представленных вечером мобильных графических решений семейства Radeon RX 6000. Если восприятие данных в указанных таблицах для определённой части аудитории представляло затруднение из-за слабого знания английского языка, то сегодня те же самые материалы уже можно найти в русскоязычном варианте.

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Источник изображения: AMD

Для просмотра увеличенных версий изображения необходимо нажать на саму картинку. Компания AMD противопоставляет своим новинкам определённые графические решения конкурента, но по вполне понятным причинам не учитывает самых новых изделий NVIDIA, которые были представлены вчера.

Источник изображения: AMD

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Попутно AMD приводит рекомендованные сферы применения каждого графического решения данного семейства. Radeon RX 6300M в данном перечне выглядит самым функционально ограниченным продуктом, хотя Radeon RX 6500M выступает лишь немногим лучше.