Компания Palit представила в России серии игровых графических ускорителей GeForce RTX 3050 Dual и GeForce RTX 3050 StormX. Новинки способны обеспечить высокий уровень производительности в современных играх.Видеокарта получила GeForce RTX 3050 8 ГБ оперативной памяти GDDR6 со 128-битной шиной, скорость 14 Гбит/сек и пропускной способностью 224 ГБ/сек. Она построена на базе чипа GA106 с 2560 потоковыми процессорами, а максимальное значение TGP составляет 130 Вт.Ускорители GeForce RTX 3050 Dual получили два 90-миллиметровых вентилятора. Система охлаждения рассчитана на два слота материнской платы. Видеопроцессор имеет номинальную частоту 1552 ГГц. Пиковая частота GPU составила 1777 МГц. В арсенале также есть один разъём HDMI 2.1 и три порта DP 1.4a. Все это украшает настраиваемая подсветка.Что касается карт GeForce RTX 3050 StormX, тут главной особенностью выступают компактные габаритные размеры. Длина новинок составляет 170 мм, то есть она идеально впишется в малогабаритные персональные компьютеры. Разогнанная версия видеокарты (OC) имеет максимальную частоту 1807 МГц. Дополнительное питание обеспечивает 8-pin разъём.Стоимость GeForce RTX 3050 Dual и GeForce RTX 3050 StormX компания Palit не указала.