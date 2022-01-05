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Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD считает наступивший год ещё одним удачным периодом для сегмента производительных вычислений
И постарается увеличить объёмы поставок продукции.
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По сложившейся уже традиции, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в начале года не только выступила на мероприятии, приуроченном к началу работы CES 2022, но и дала интервью телеканалу CNBC, в котором тезисно повторила те комментарии о состоянии рынка ПК, которые прозвучали из её уст вчера во время трансляции.

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Источник изображения: CNBC

Ёмкость рынка ПК в прошлом году достигла 350 млн изделий, и текущий год для этого сегмента должен стать не менее удачным, чем предыдущий, как считает Лиза Су. В потребительском сегменте высок спрос на производительные и функционально развитые ноутбуки, корпоративный сегмент от него не отстаёт. Компания продолжит увеличивать поставки продукции в течение этого года, чтобы догнать увеличивающийся спрос.

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Игровой сегмент, по словам Лизы Су, остаётся «очень-очень горячим» с точки зрения спроса. Запрос на более высокий уровень производительности исходит не только из клиентского сектора, но и из корпоративного.

#amd #аналитика #финансы
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