И постарается увеличить объёмы поставок продукции.

По сложившейся уже традиции, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) в начале года не только выступила на мероприятии, приуроченном к началу работы CES 2022, но и дала интервью телеканалу CNBC, в котором тезисно повторила те комментарии о состоянии рынка ПК, которые прозвучали из её уст вчера во время трансляции.

реклама

Источник изображения: CNBC

Ёмкость рынка ПК в прошлом году достигла 350 млн изделий, и текущий год для этого сегмента должен стать не менее удачным, чем предыдущий, как считает Лиза Су. В потребительском сегменте высок спрос на производительные и функционально развитые ноутбуки, корпоративный сегмент от него не отстаёт. Компания продолжит увеличивать поставки продукции в течение этого года, чтобы догнать увеличивающийся спрос.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Игровой сегмент, по словам Лизы Су, остаётся «очень-очень горячим» с точки зрения спроса. Запрос на более высокий уровень производительности исходит не только из клиентского сектора, но и из корпоративного.