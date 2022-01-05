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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Sony замахнулась на производство электромобилей
Но может и передумать.
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По словам Bloomberg, корпорация Sony уже третий раз привозит на CES прототипы электромобилей, но теперь компанию модели Vision-S 01 составил похожий на кроссовер Vision-S02, который тоже напичкан различными датчиками производства Sony. Одних только камер на борту электромобиля 18 штук, а ещё он оснащён радарами, ультразвуковыми датчиками и лидарами.

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Источник изображения: Андрей Соколов, Getty Images

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Главное заявление, которое на CES 2022 прозвучало из уст генерального директора Sony Кенитиро Ёсиды (Kenichiro Yoshida) – это готовность компании рассмотреть возможность серийного производства электромобилей. Ранее существование прототипов подобных транспортных средств в компании объясняли необходимостью испытывать на практике различные технологические решения. Для достижения сопутствующих целей было создано подразделение Sony Mobility. В условиях, когда заинтересованность в выпуске электромобилей демонстрируют Foxconn, Xiaomi и Huawei, удивляться наличию подобных идей у Sony не следует.

#sony #электромобили #ces 2022
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Me4tatelI&gt;
11:38
gddr только для видеокарт делают какие еще 8 каналов даже в рамках apu там ddr4/5 а с gddr только заказные решения для консолей потому что там кроме чипов gddr памяти ничего нету и она как озу использ...
AMD на CES 2022 показала 5-нм чип Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4
Xenos_One
11:38
так а что верят? я с потолка не беру о этом написали в новстях
Откат парадигмы Intel в 2022 году
Xenos_One
11:37
в них больше смысла чем в твоей мессаги, фильм ксати хорош ;) посомтри на досуге рекомендую
Откат парадигмы Intel в 2022 году
Xenos_One
11:36
"Ох уж этот интернет, где ....размахивает 46см хером." (с)redneck_prm (в самом конце писал). На это действо нет желания посомтреть?
Откат парадигмы Intel в 2022 году
Артур Андреевич
11:35
Помню летом 2017 года этот лысый пустобрех открывал конференцию Intel, все ждали камней на 10ти нм., а этот чёрт, извиваясь и увиливая представил Кофелэйки, впереди были ещё 4 долгих позорных года 14+...
Intel уже располагает образцами процессоров Raptor Lake, которые выйдут в этом году
ACDCOVER
11:35
С процессорами на сокете 775 тоже можно до конца дней сидеть и не париться если юзать чат и браузер. Можно ещё и в тетрис поиграть.
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Xenos_One
11:33
детский сад =) в гугле столько же картинок денег как и видеокарта, а фотошоп творит чудеса. У нас тут принято джентльменам верить на слово! (с)
Откат парадигмы Intel в 2022 году
ACDCOVER
11:31
Молодцы, втюхивают никому не нужные вертушки которые в любом случае идут в помойку из за своей непригодности охладить голубой камень.
Intel представила новые кулеры серии Laminar для сокета LGA1700
Alim63
11:30
Баловство..
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Cashkeks
11:30
Ну тогда это какая то деградация в бюджетном сегменте, мде..я как то ожидал 4.0 по умолчанию, ибо 3.0 уже с ivy bridge пихают - лет 10 уже как никак, да ещё и 5.0 на горизонте.
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