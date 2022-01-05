По словам Bloomberg, корпорация Sony уже третий раз привозит на CES прототипы электромобилей, но теперь компанию модели Vision-S 01 составил похожий на кроссовер Vision-S02, который тоже напичкан различными датчиками производства Sony. Одних только камер на борту электромобиля 18 штук, а ещё он оснащён радарами, ультразвуковыми датчиками и лидарами.
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Главное заявление, которое на CES 2022 прозвучало из уст генерального директора Sony Кенитиро Ёсиды (Kenichiro Yoshida) – это готовность компании рассмотреть возможность серийного производства электромобилей. Ранее существование прототипов подобных транспортных средств в компании объясняли необходимостью испытывать на практике различные технологические решения. Для достижения сопутствующих целей было создано подразделение Sony Mobility. В условиях, когда заинтересованность в выпуске электромобилей демонстрируют Foxconn, Xiaomi и Huawei, удивляться наличию подобных идей у Sony не следует.