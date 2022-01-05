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Новости Hardware Алексей Сычёв
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Корейский гигант Samsung Electronics должен отчитаться о предварительных финансовых итогах четвёртого квартала только в эту пятницу, но на страницах Reuters уже появились прогнозы сторонних экспертов по величине операционной прибыли этой компании. Она, по их мнению, достигнет рекордного с 2017 года уровня в $12,7 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 68%.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Обновлению рекорда способствовали, по мнению аналитиков, высокие цены и высокий спрос на микросхемы памяти, которые в значительной степени определяют операционную прибыль Samsung. К слову, контрактный бизнес компании в четвёртом квартале должен был поднять норму прибыли до значения в диапазоне от 10 до 20%, а количество заказов на выпуск полупроводниковой продукции позволит Samsung Foundry работать без остановки до конца 2023 года, как минимум. Сейчас среди крупных клиентов подразделения фигурируют NVIDIA и Qualcomm, а также Tesla и IBM, но как изменятся отношения между Samsung и NVIDIA после выхода графических решений нового поколения, пока предугадать сложно. Принято считать, что NVIDIA поручит выпуск всего ассортимента чипов нового поколения компании TSMC.

#samsung #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство
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Cashkeks
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Me4tatelI&gt;
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