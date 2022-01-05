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Новости Hardware Алексей Сычёв
Процессор Core i9-12900KS будет предлагаться партнёрами Intel в составе готовых ПК
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Мероприятие Intel вчера вечером мало того, что замыкало последовательность презентаций «большой тройки» разработчиков графических решений и процессоров, так ещё и отстояло от двух предыдущих на один час. Представители Intel начали с разговора о процессоре Core i9-12900KS, назвав его самым быстрым настольным процессором для энтузиастов.

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Источник изображения: Intel

Формулировка наверняка умышлено исключала термин «игровой», поскольку двумя часами ранее статус самого производительного игрового процессора присвоила модели Ryzen 7 5800X3D глава AMD Лиза Су (Lisa Su). Как поясняет официальный пресс-релиз, новинка с памятью типа 3D V-Cache обеспечивает в среднем на 5% более высокую скорость игры в разрешении 1080p в некоторых играх по сравнению с конкурентами.

Источник изображения: Intel

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Возвращаясь к Intel Core i9-12900KS, следует напомнить, что модель способна при активности одного ядра работать на частоте 5.5 ГГц, а в игре Hitman 3 её производительные ядра серии P автоматически разогнались до 5.2 ГГц, что и было продемонстрировано в ходе презентации. Как пояснили представители компании, Intel начнёт поставки Core i9-12900KS своим OEM-партнёрам в конце первого квартала. По всей видимости, модель предъявляет особые требования к охлаждению и питанию, поэтому конечные потребители увидят её преимущественно в составе готовых компьютеров.

#intel #alder lake-s #ces 2022 #core i9-12900ks
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