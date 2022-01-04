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Новости Hardware Игнатий Колыско
Видеокарты Intel Arc будут поставляться в готовых сборках ПК и ноутбуках
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Компания Intel сообщила о начале поставок видеокарт семейства Arc с кодовым названием Alchemist производителям готовых решений. В скором времени дискретные видеокарты Intel Arc будут поставляться в комплекте с собранными ПК и ноутбуками.

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Intel заявила, что уже сейчас речь идёт о более 50 моделях с графическими решениями Intel Arc. Среди производителей, которые собираются выпускать подобные устройства, есть Acer, Dell, ASUS, Lenovo, HP и другие.

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В рамках выставки CES 2022 представители компании Intel также заявили, что разработчики игр в данный момент изучают возможность использования технологии масштабирования изображения на основе ИИ под названием Xe Super Sampling (XeSS), которую будут поддерживать графические ускорители Intel Arc. Работу над интеграцией технологии сейчас, например, ведут Codemasters, Ubisoft, Kojima Productions, Techland и другие студии.

#intel #intel arc
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