Второе место и очень близкий к двум минутам результат.

Немецкий энтузиаст 1witeshark1 использовал в своём эксперименте охлаждаемый жидким азотом процессор AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne и материнскую плату MSI MEG B550 Unify-X, которую сложно отнести к флагманским решениям, но второе место среди всех процессоров с четырьмя ядрами в тесте GPUPI for CPU 1B данная конфигурация автору обеспечила.

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Источник изображения: HWBot, 1whiteshark1

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При частоте процессора 5668 МГц и активности четырёх ядер и восьми потоков был получен результат 2 минуты 570 мс, что соответствует второму месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами. Кстати, ближайший лучший результат уже преодолел рубеж в две минуты, пусть и на доли секунды. По словам автора эксперимента, он использовал термоинтерфейс Thermal Grizzly, а так называемый «cold bug» у данного экземпляра процессора проявляет себя при температуре ниже минус 145 градусов Цельсия, не позволяя продолжать эксперименты. В рамках конкретной сессии резервуар с жидким азотом был полон, но добиться стабильности при использовании двухканального режима работы оперативной памяти не удалось.