Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne отличился в GPUPI for CPU 1B на частоте 5668 МГц
Второе место и очень близкий к двум минутам результат.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Слив Asus Gaming RTX 3060 - дешевле нет нигде
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
RTX 3060 Ti MSI Gaming подешевела на порядок
-18 000р на MSI RTX 3070
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS

Немецкий энтузиаст 1witeshark1 использовал в своём эксперименте охлаждаемый жидким азотом процессор AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne и материнскую плату MSI MEG B550 Unify-X, которую сложно отнести к флагманским решениям, но второе место среди всех процессоров с четырьмя ядрами в тесте GPUPI for CPU 1B данная конфигурация автору обеспечила.

реклама

Источник изображения: HWBot, 1whiteshark1

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

При частоте процессора 5668 МГц и активности четырёх ядер и восьми потоков был получен результат 2 минуты 570 мс, что соответствует второму месту не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с четырьмя ядрами. Кстати, ближайший лучший результат уже преодолел рубеж в две минуты, пусть и на доли секунды. По словам автора эксперимента, он использовал термоинтерфейс Thermal Grizzly, а так называемый «cold bug» у данного экземпляра процессора проявляет себя при температуре ниже минус 145 градусов Цельсия, не позволяя продолжать эксперименты. В рамках конкретной сессии резервуар с жидким азотом был полон, но добиться стабильности при использовании двухканального режима работы оперативной памяти не удалось.

#amd #экстремальный разгон #cezanne #ryzen 3 5300g
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Goldman Sachs: для AMD текущий год будет не менее удачным, чем предыдущий
В мобильном семействе 6-нм чипы получат только AMD Radeon RX 6500M и 6300M
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
25
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 4
10
Собираем бюджетный игровой ПК для поклонницы Diablo lll и Diablo ll Resurrected
105
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже
Тест и обзор процессорного кулера ID-Cooling SE-226-XT Black
43
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
32
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 2
4
Мой 2021 год на HWBot - глазами оверклокера
13
Полезные программы от ASRock, делающие разгон процессора и памяти быстрым и удобным
2
Деньги вперед: главные игры января 2022 года
2

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
17:00
Чёт не очень, пробуй тоньше, говноедина)
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
Hacknir
16:59
где ты там работал? а остальные типо не работают что ли?
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Hacknir
16:58
так я не майню, мне похеру. Пусть хоть в каменный век завтра все вернется
Почему я так и не купил видеокарту в 2021 году
Михаил
16:58
У меня такие интела не встречаются. Максимум что я видел это G41 или p965, ну может единично P43 и P45 Массово пк встречаются начало 2005-2006 года, на DDR2
Процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 4 выйдут в исполнении LGA под разъём Socket AM5
Paul Gudvin
16:57
5900 3d и 5950 3d тоже будут.
Появилась утечка информации о процессорах нового поколения AMD
Evgeniy Som
16:57
lol 5600Х стоит как 12600К который рвет его по всем параметрам, даже с ддр4 памятью. Он тут еле как держится на уровне 12400.
Бюджетный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в играх, но победил в абсолютном зачёте TH
Jurten Krieg
16:57
Подтверждаю, в 21-й серии камера на уровне обычного 11 яблока, даже не про.
Представлен доступный флагман Samsung Galaxy S21 FE на Snapdragon 888 по цене от 59 990 рублей
AlexGall
16:56
"Флешки и SSD я не могу советовать для долговременного хранения информации, электрический заряд в полупроводниковых затворах имеет свойство утечки со временем, в отличие от магнитного поля жестких дис...
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
Жома Шиблис
16:56
Тебе и этого за глаза хватит
Доходность майнинга Биткоина в 2022 снижается из-за падения курса криптовалюты и роста хешрейта сети
Чувак
16:55
Два месяца назад покупал 5600Х за 23, сейчас стоит 25. «Постепенно вниз». Теперь за цену 5600Х можно собрать 12400F + b660.
Бюджетный Core i5-12400 уступил Ryzen 5 5600X в играх, но победил в абсолютном зачёте TH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем